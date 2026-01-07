«Noche Oro y Cielo» verá enfrentados a Everton de Viña del Mar con Deportes Limache

El elenco ruletero espera jugar ante 10 mil personas en el estadio Sausalito, en lo que será la presentación en público del plantel que competirá en la temporada 2026.
Everton de Viña del Mar confirmó que enfrentará a Deportes Limache en la tradicional «Noche Oro y Cielo», instancia donde presentará en público a su plantel 2026.
En ese sentido, se informó que los jugadores serán presentados uno a uno, sumado a un desfile de las escuelas de fútbol, además de otras actividades para el público.
El partido se llevará a cabo en el estadio Sausalito, a las 20:00 horas del sábado 17 de enero, y servirá como preparativo a lo que será la exigente temporada 2026 del elenco.
En cuanto a los espectadores, se indicó que la solicitud a la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso incluirá un aforo de 10 mil personas.
Cabe hacer presente que, además, el martes 13 de enero Everton enfrentará en Uruguay a Independiente de Argentina por el torneo Serie del Río de la Plata.
PURANOTICIA