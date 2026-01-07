«Noche Oro y Cielo» verá enfrentados a Everton de Viña del Mar con Deportes Limache

Everton de Viña del Mar confirmó que enfrentará a Deportes Limache en la tradicional «Noche Oro y Cielo», instancia donde presentará en público a su plantel 2026.

En ese sentido, se informó que los jugadores serán presentados uno a uno, sumado a un desfile de las escuelas de fútbol, además de otras actividades para el público.

El partido se llevará a cabo en el estadio Sausalito, a las 20:00 horas del sábado 17 de enero, y servirá como preparativo a lo que será la exigente temporada 2026 del elenco.

En cuanto a los espectadores, se indicó que la solicitud a la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso incluirá un aforo de 10 mil personas.

Cabe hacer presente que, además, el martes 13 de enero Everton enfrentará en Uruguay a Independiente de Argentina por el torneo Serie del Río de la Plata.

