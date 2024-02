“Noche Canaria 2024” de San Luis de Quillota debió ser suspendida por falta de autorización

Una amarga noticia fue la que recibió San Luis de Quillota, luego de que su esperada “Noche Canaria” programada para este viernes 16 de febrero en el Estadio Lucio Fariña Fernández, debiera ser suspendida.

Lo anterior, ya que el evento deportivo donde el club jugaría un encuentro amistoso contra Deportes Santa Cruz, en el que le presentarían a la hinchada su plantel, cuerpo técnico, nueva indumentaria, no fue autorizado por la Delegación Presidencial Provincial de Quillota.

“El informe de Carabineros referido en los vistos indica que no es factible la realización del espectáculo, esto por cuanto debido a la contingencia nacional ocurrida en la región de Valparaíso, no existe factibilidad técnica para el desarrollo de la actividad”, fueron las razones entregadas por la entidad para no dar el permiso necesario para llevar a cabo la actividad.

Esto se debería producto a la emergencia que se encuentra atravesado la región de Valparaíso a raíz de los incendios forestales que arrasaron diversas comunas, razón por la que no existiría suficiente contingente policial para asegurar que el evento se lleve a cabo bajo las mejores condiciones, ya que los efectivos policiales se encuentran concentrados en los trabajos relacionados con el Estado de Catástrofe decretado para las provincias de Valparaíso y Marga Marga.

