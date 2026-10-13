"No vivo de los recuerdos": Pellegrini advierte las claves de su vigencia antes del cruce del Betis ante Porto

Manuel Pellegrini y el Real Betis volverán a la acción en la Champions League este miércoles, cuando reciban al Porto a partir de las 16:00 horas de Chile.

En la previa del encuentro ante el conjunto portugués, el técnico chileno se refirió al buen momento que atraviesa el equipo andaluz en La Liga española, donde actualmente ocupa el tercer lugar de la tabla de posiciones.

"A mí no me gusta ser injusto. He tenido la fortuna de vivir grandes momentos en muchos clubes; muchas Champions, títulos, pero sin lugar a duda que esta etapa en el Betis, después de siete años en el club, es una etapa muy especial e importante", reconoció el "Ingeniero" en conferencia de prensa.

Al abordar las claves para mantenerse vigente en el fútbol europeo, el DT chileno sostuvo: "Con una exigencia personal diaria. Mucha gente me dice que ya hice una carrera, que tengo 73 años, que por qué continúo... Yo no sé qué edad tengo ni sé cuánto he hecho en el pasado; lo que sí sé es lo que quiero hacer para adelante. Esa misma exigencia personal se la trato de transmitir a los jugadores día tras día. Yo no vivo de los recuerdos ni mucho menos. Para mí, el partido más importante es el que viene mañana (miércoles). Ya veremos dónde estaremos la próxima temporada, pero voy partido tras partido exigiéndome y transmitiendo esa exigencia".

En cuanto a las expectativas del Betis en la actual edición de la Champions League, Pellegrini explicó: "Nuestro objetivo en esta Champions es clasificar, ya sea a dieciseisavos u octavos de final. Una vez que lo hayamos conseguido, continuar con lo que hemos demostrado en el campo de juego y ver si estamos capacitados para llegar más arriba en el torneo".

"Veo un plantel muy comprometido y convencido con lo que estamos haciendo. Estamos en un buen momento futbolístico, ahora hay que mantenerlo en el tiempo, algo que también es difícil", añadió Pellegrini.

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