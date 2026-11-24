Pese a asumir la dirección técnica de Cobreloa con la temporada ya avanzada, Mario Salas cumplió el objetivo de devolver al cuadro loíno a la Primera División del fútbol chileno, luego de imponerse a San Luis de Quillota en la definición por penales de la final del torneo de Primera B.

Tras conseguir el ascenso, el entrenador del conjunto naranja realizó un balance de la campaña y tuvo palabras para César Bravo, el técnico al que reemplazó en la banca del elenco nortino, destacando el trabajo que había realizado junto a su cuerpo técnico antes de su llegada.

"Yo soy una persona que admira mucho el trabajo de César y, al llegar acá, nos encontramos con un equipo bien estructurado. No es que llegamos y tuvimos que hacer grandes cambios. Se ve que el trabajo de César y su staff fue muy bueno", reconoció en conversación con radio ADN.

Al referirse a su experiencia al mando de Cobreloa y al desafío de incorporarse a un equipo que ya tenía una estructura de trabajo definida, Salas valoró el proceso de adaptación y los aprendizajes que le dejó este periodo. "Deja muchas enseñanzas, porque nos tuvimos que adaptar a algo ya hecho en un corto periodo de tiempo. Nuestra metodología de trabajo funcionó a la perfección. Nuestra forma de liderar el camarín también creo que fue importante. Aprendes muchas cosas y te reafirma otras".

Finalmente, el denominado "Comandante" se refirió a las conversaciones sobre su continuidad en el cuadro loíno de cara a la próxima temporada, reconociendo que las definiciones deberán concretarse en el corto plazo para comenzar a planificar el 2027. "Los tiempos apremian. Estamos empezando a conversar, esta semana vamos a ver si llegamos a buen puerto rápido, porque hay que tomar decisiones, también por el respeto que se les debe a los jugadores que se van y planificar lo que será el próximo año".

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