El rendimiento de Vozinha en Colo-Colo ha ido de menos a más desde su llegada al conjunto albo. Una muestra de ello fue la goleada por 3-0 frente a Universidad Católica, disputada el domingo, encuentro en el que el arquero caboverdiano firmó su mejor actuación desde que viste la camiseta del Cacique.

Su destacada presentación ante los cruzados no pasó inadvertida y le valió los elogios de Johnny Herrera, histórico exarquero de Universidad de Chile, quien valoró las características y la personalidad del guardameta africano durante su análisis en TNT Sports.

"Es un arquero que está empoderado en el arco. Saca cosas que no están en el libreto", expresó en su rol de comentarista en TNT Sports.

"Normalmente le dicen que se quede en el arco, pero Vozinha arriesga más. Eso me agrada mucho", añadió el bicampeón de América con la Roja, destacando la disposición del portero para salir de su zona de confort y asumir mayores riesgos durante los partidos.

Finalmente, Herrera profundizó en las cualidades del arquero albo y lo diferenció de otros guardametas que destacan por su juego con los pies. "Esta muy de moda el estilo de Ter Stegen y Neuer, como lo hace Gabriel Maureira, sin desmerecerlo. Ahora Vozinha es un arquero distinto, valiente y salvó hasta el 1-1".

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