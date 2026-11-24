Tras conquistar el título del Campeonato Nacional y asegurar la continuidad del técnico Fernando Ortiz, Colo-Colo tiene ahora una tarea pendiente: resolver la renovación de Arturo Vidal de cara a la exigente temporada 2027, en la que la Copa Libertadores asoma como uno de los principales desafíos del equipo albo.

En el plantel del Cacique, sin embargo, no conciben la próxima temporada sin la presencia del "King". Así lo manifestó Javier Correa, uno de los principales referentes ofensivos del equipo durante la actual campaña, quien expresó su deseo de seguir compartiendo camarín con el volante chileno.

"No nos imaginamos un equipo sin él, estamos pensando y planificando un año con él, por la forma de competir, por la forma de ser", reconoció el delantero argentino en el programa Tipsters.

Junto con ello, Correa destacó el liderazgo de Vidal y su influencia en la convivencia del camarín, descartando que su presencia genere divisiones dentro del plantel. "Mantiene una armonía en el plantel, por ahí se habla que divide al grupo y es al revés. Creo que Arturo tendría que tomar su decisión, es Arturo, él no tendría que estar pensando si sigue o no".

En esa misma línea, el atacante también envió un mensaje a Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro, apuntando a la importancia de asegurar la continuidad del experimentado mediocampista. "Tendría que tener las puertas abiertas del club, ser embajador del club en todos lados, creo que Colo-Colo tiene un diamante ahí que tendría que saberlo usar. Arturo es conocido mundialmente y la gente se vuelve loca por él".

Finalmente, Correa volvió a resaltar el aporte del "King" dentro del equipo, tanto por su experiencia como por el ejemplo que representa para los futbolistas más jóvenes. "Arturo Vidal tiene que estar, le enseña el camino a los chicos, maneja el vestuario. Cuando los chicos ven que el mejor de la historia no se queja y entrena, el resto se tiene que alinear. Eso es lo que hacemos nosotros en Colo-Colo", sentenció.

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