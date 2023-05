"No tenemos una imagen aclaratoria": Liberan audio del VAR por penal que reclamó Audax ante Colo-Colo

Este jueves se liberaron los audios del VAR sobre un supuesto penal en el duelo en que Colo-Colo se impuso por 2-1 ante Audax Italiano, y que bien pudo significar el empate para el conjunto de colonia.

Corría el último minuto minuto de tiempo añadido cuando el balón dio en Agustín Bouzat y pese a los constantes reclamos del elenco audino, el árbitro José Cabero desestimó cobrar la acción.

En el video se escucha a los asistentes en el VAR que Bouzat "tenía la mano levantada, está bloqueando…". No obstante, Carvajal indica que "no se ve si pega en la mano. Espera un poco, es muy difícil".

Luego insisten en que "para mí le da cerca del antebrazo". Pero Rodrigo Carvajal sostiene: "No, no es claro. Para mí pega en el hombro, una zona permitida. No tenemos una imagen aclaratoria para decir que es penal".

Finalmente, sentencian: "Ya José (Cabero), la resolvimos. Pega en una zona permitida, no tenemos una imagen clara para mostrarte que es penal. Puedes terminar el partido".

