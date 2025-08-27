No salió humo blanco en Colo-Colo: Fijan nueva fecha para zanjar al director técnico

Se esperaba que este miércoles saliera humo blanco desde el estadio Monumental tras la reunión del directorio de Blanco y Negro, concesionaria que administra a Colo-Colo y que debía zanjar la llegada del nuevo entrenador del club.

Sin embargo, esto no ocurrió y la mesa que preside Aníbal Mosa optó por aplazar la definición del sucesor de Jorge Almirón, quien se marchó del conjunto popular luego de la caída por 4-1 ante Universidad Católica.

La noticia la dio a conocer el director Alfredo Stöhwing, quien manifestó tras la cita que "hay que tener conversaciones entremedio para ver también los términos del contrato. Entonces vamos a llegar con eso lo más ajustado posible, lo más claro, para tomar la decisión el sábado".

El exmandamás del "Cacique" insistió en que "el sábado sí o sí, esa es la idea. Es el plazo que nos dimos nosotros mismos para tenerlo resuelto". Además, reveló que tienen cinco nombres en carpeta.

Uno de los candidatos, según lo expresado por el propio dirigente sería Gustavo Quinteros, entrenador que salvó al cuadro popular de caer a Primera B y que posteriormente ganó dos títulos de Copa Chile, una Supercopa y un trofeo de Primera División.

"Faltan todavía algunos temas y algunos candidatos que le están dando la última vuelta respecto a su interés. Uno de ellos de quien lo está pensando es Gustavo", indicó Stöhwing.

PURANOTICIA