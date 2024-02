"No lo conozco". Gareca pone en duda a Brayan Cortés en el arco de La Roja

Hace unas semanas, Ricardo Gareca, nuevo entrenador de la Selección Chilena, dio a conocer que ya tuvo contactos con referentes de la Roja de cara a los amistosos de la próxima fecha FIFA de marzo.

Ahora, en entrevista con CNN Chile, el flamante estratego del combinado nacional afirmó que esos diálogos con los jugadores de la Generación Dorada no les asegura un puesto de vuelta al equipo.

Consultado sobre Mauricio Isla, el "Tigre" sostuvo que pidió hablar con él y tuvo una respuesta positiva para reunirese: "Quería saber la situación. Tuve la oportunidad de verlo en varios partidos y me gustaba. Que vuelva es algo que no puedo afirmar. Las conversaciones que he tenido con todos no significa que vuelvan. Simplemente es ver jugadores que normalmente no son convocados y que me interesaba ver un poco su realidad".

"Una de las razones que me llevó a hablar a los muchachos que anteriormente jugaban tanto en la selección es saber en qué situación estaban, y me doy cuenta que la mayoría está en actividad. Era empezar a intercambiar opiniones y presentarnos", añadió.

Además, agregó: "En general, nos encontramos con respuestas muy positivas. Son jugadores que estamos observando. Es tener en cuenta a quién está disponible. Hay jugadores que están muy buenos clubes y quería saber un poco la razón (de por qué no eran citados)", sumó el DT.

"Uno necesita ir informándose. Más allá de las informaciones periodísticas, me gusta conversar con los portagonistas, con los jugadores. A partir de ahí saber cual es la realidad", complementó.

Otro tema que abordó Gareca fue el del arco de la Roja, donde puso en duda a Brayan Cortés, quien fue indiscutido en la era de Eduardo Berizzo.

"No lo conozco (a Cortés). Sin duda Berizzo confió en él porque seguramente es un arquero importante, de un equipo grande como Colo Colo. Pero quién va a ser el arquero no lo puedo afirmar, porque hay buenos arqueros. Chile tiene buenas alternativas como para apresurarse a decir quién es el arquero. Me gustaría conocerlos y trabajarlos personalmente para tomar una decisión".

"Está Arias en Argentina y está Bravo que para mí sigue vigente y es un arquero que en estos momentos no le toca atajar, pero está en un club muy importante como Betis, en una liga importante. Hablando con él me dijo que sigue teniendo expectativas. Vicente Reyes de la sub 23 me gustó también".

