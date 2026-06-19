"No es prioridad": Luciano Cabral se aleja como opción de refuerzo para Colo-Colo

Cada vez que se abre el mercado de fichajes del fútbol chileno, Luciano Cabral aparece como una opción para reforzar a Colo-Colo. Y esta ventana invernal de pases, tras el cierre de la primera rueda del Campeonato Nacional, no ha sido la excepción.

Sin embargo, desde el sitio partidario Dale Albo aseguraron que la posibilidad de que el actual volante de Independiente de Avellaneda llegue al Cacique no sería una alternativa tan concreta.

"Luciano Cabral no es prioridad en Colo-Colo. Si bien es cierto que está en carpeta y que hoy está dentro de la lista de eventuales refuerzos, lo cierto es que las voces al interior del Monumental señalan que, en estos días, no es la principal opción que tienen para poder ser un fichaje", sostuvo la publicación.

Además, el citado medio señaló que la continuidad de Claudio Aquino en Colo-Colo es muy compleja y que, si no abandona el club en este mercado, lo haría al término de la temporada, cuando finalice su vínculo.

"Lo que parece ser un hecho es que Claudio Aquino no seguirá en Colo-Colo. Si no se da ahora su salida, será a fin de año ya que finaliza contrato en diciembre de 2026 y Aníbal Mosa ya avisó que ni siquiera está asegurada su continuidad hasta dicha fecha. Su lesión profundiza su pésimo momento y, de momento, no hay fecha certera para que pueda regresar al equipo", sentenció.

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