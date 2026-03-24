Niegan recepción pública a plantel campeón de S. Wanderers sub-20: solo se realizará en el estadio Elías Figueroa

La Municipalidad de Valparaíso informó no se autorizó el recorrido ni la recepción

pública al plantel de Santiago Wanderers sub-20, que se coronó campeón de la Copa Libertadores en Ecuador.

A través de redes sociales, el municipio dio a conocer que "hicieron todos los esfuerzos para generar un recibimiento abierto en las calles y en el edificio Consistorial, permitiendo que la ciudad pudiera encontrarse con su equipo campeón".

Sin embargo, añadieron, "las instituciones a cargo de la Seguridad y el Orden Público manifestaron los riesgos que este despliegue implicaba, por lo que no se autorizó el recorrido ni la recepción pública, situación que lamentamos profundamente".

Bajo ese contexto, informaron que el plantel llegará este martes y se dirigirá directamente al estadio Elías Figueroa de Playa Ancha, donde a las 18:00 horas "se encontrará con sus familias, recibirán un homenaje y el abrazo del pueblo wanderino en las afueras del estadio".

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