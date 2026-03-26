Nicolás Ramírez revela el sello de Gago en la U: “Apunta a lo emocional para levantar al equipo”

Universidad de Chile atraviesa un proceso de adaptación tras la derrota por 1-0 ante Unión La Calera en el Estadio Nacional, encuentro que marcó el estreno de Fernando Gago en la banca estudiantil por la Copa de la Liga. Pese al poco tiempo de trabajo, el defensor Nicolás Ramírez resaltó el cambio anímico que busca implementar el estratega trasandino.

Según explicó el zaguero en conferencia de prensa, el enfoque de Gago se ha centrado en la energía y el orden táctico mediante charlas analíticas, debido a la falta de entrenamientos en cancha. El jugador detalló que el nuevo director técnico ha hecho hincapié en el aspecto emocional y en conceptos específicos para cada puesto de cara a los próximos desafíos.

Respecto al complejo presente del club en la temporada 2026, Ramírez reconoció la tensión existente por la falta de triunfos y las dificultades para concretar jugadas en el arco rival. A esto se suma un panorama complicado por las lesiones y las bajas de jugadores convocados a la Selección, lo que ha reducido las opciones del plantel.

Finalmente, el jugador proyectó el partido del próximo martes contra Audax Italiano como un desafío crucial para no complicar su posición en la Copa de la Liga. Ramírez enfatizó que mantener el arco en cero será fundamental para que el equipo recupere la confianza, logre los tres puntos y siga luchando por la clasificación a la siguiente fase del torneo.

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