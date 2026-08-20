Nicolás Ramírez plantea que en la U "debemos demostrar el doble" ante Colo-Colo en el Superclásico

Este domingo, Universidad de Chile y Colo-Colo animarán en el Estadio Nacional la edición 200 del Superclásico del fútbol chileno, por la 20ª fecha de la Liga de Primera.

En el plantel azul ya están enfocados de lleno en el derbi ante los albos y uno que palpitó el duelo del reducto de Ñuñoa fue el defensa Nicolás Ramírez.

Al respecto, y en las redes sociales del conjunto estudiantil, manifestó que "es una semana especial, donde tratamos de ser bien positivos, de meterle mas energía, preocuparnos de cada detalle y sobre todo la energía positiva para el resultado que queremos, en un partido tan importante como el del domingo".

"Creo que sostener lo que hemos venido mostrando estos últimos partidos, dar un poco más por lo especial del partido. Es un rival con hambre de ganar, pero debemos demostrar el doble. Lo más importante es sostener nuestro buen nivel, mejorarlo, preocuparnos de lo que nosotros nos compete, rendir bien sumar los puntos para lograr el objetivo", añadió.

Además, el defensor aseguró que el apoyo de los fanáticos será clave: "Creo que tenemos el privilegio de jugar con una hinchada que nos moviliza, alienta y el domingo estará hermoso el estadio".

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