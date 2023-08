Nicolás Peranic y críticas de hinchas de la UC: "No las leo ni cuando tengo un mal partido o uno bueno"

Tras la inesperada salida de Matías Dituro hace algunas semanas, fue Nicolás Peranic quien tomó la responsabilidad de ponerse bajo el arco de Universidad Católica, aunque su rendimiento no ha sido el esperado por parte de la fanaticada "cruzada".

En conferencia de prensa, el guardameta afrontó esta situación y si bien aseguró no estar al pendiente de lo que se dice de él en redes sociales, dejó en claro que hace lo posible por mejorar en sus puntos débiles.

"No leo las críticas, ni cuando tengo un mal partido o uno bueno a mi criterio. No es sano ni productivo para nadie", sostuvo.

"Sí respeto la opinión de los hinchas, pueden decir lo que quieran siempre que sea dentro de un marco respetuoso. La autocrítica la hago y trabajo para cambiar. Ha habido circunstancias que no me favorecieron, pero no me voy a excusar en eso", apuntó el cancerbero.

De todas formas subrayó que "todos tenemos las mismas responsabilidades y la posibilidad de cambiar este presente. Uno como arquero sufre cuando te hacen goles, pero no me sumo más ni menos responsabilidades que el resto".

En la misma línea, puntualizó que "los resultados no se nos vienen dando, obviamente que eso no es grato para nuestras aspiraciones y para lo que nos preparamos".

De cara al duelo de este sábado ante Ñublense, Peranic indicó que "es un partido importantísimo para nosotros, necesitamos los tres puntos, nuestro futuro inmediato es mañana y después veremos qué va pasando más adelante".

