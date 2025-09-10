Nicolás Massú llamó a no confiarse por ausencia clave en Luxemburgo para la Copa Davis: "Los partidos se ganan en la cancha"

El capitán del equipo chileno de Copa Davis, Nicolás Massú, anticipó la llave de este fin de semana ante Luxemburgo para volver al Grupo Mundial de la "Ensaladera de Plata".

En la instancia, el doble medallista de oro en Atenas 2004 dejó en claro cuál es su meta al mando del cuadro criollo, al margen de las ausencias de Nicolás Jarry (102° del ranking ATP) y Alejandro Tabilo (125°), además de Chris Rodesch (174°) en el rival.

El número uno del país europeo y actual 162º del mundo, quedó descartado por una lesión en el tendón rotuliano.

"Hay que estar muy atento. Si me ponen al frente jugadores con un gran ranking o no, eso no me descoloca ni me sacan del foco, porque mi foco es estar en el Grupo Mundial, y para llegar hay que pasar ciertas etapas. Esta es la primera", sostuvo el viñamarino en conferencia de prensa.

En esa misma línea, el exnueve del mundo remarcó que "yo planteo esta Copa Davis independientemente de qué jugadores tengo o contra quién nos enfrentemos. Súper enfocado. No hay ningún segundo para confiarse, los partidos se ganan en la cancha y queremos luchar de la primera pelota hasta la última para tratar de estar en febrero en la siguiente ronda".

Con respecto al regreso del combinado criollo a suelo chileno para jugar en el Court Central Anita Lizana del Parque Estadio Nacional, el "Vampiro" expresó que "tuvimos mala suerte de jugar tantas veces de visita, entonces hay que aprovechar esta oportunidad de local y hay que manejar bien la presión, el saber que somos favoritos y que vamos a entrar a una cancha con 4 mil personas".

Finalizando, Massú se mostró optimista por el desempeño que puedan tener sus pupilos. "Ya tienen experiencia, han jugado Copa Davis y siempre lo he dicho: Yo quiero jugar con los mejores del mundo, y para jugar con los mejores del mundo hay que ganar estos partidos. Tengo muchas ganas", cerró.

