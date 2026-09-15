Nicolás Massú analiza la serie de Copa Davis ante España y afirma que "siempre me quiero enfrentar con los mejores"

La serie de Copa Davis entre Chile y España se disputará entre este sábado 19 y domingo 20 de septiembre en el Court Central del Estadio Nacional, en busca de avanzar a las Finales de la "Ensaladera de Plata".

Pese a que será uno de los desafíos más duros, desde que es capitán del conjunto criollo, Nicolás Massú no se achicó al anticipar la compleja confrontación.

"Todas las Copas Davis son importantes y en el momento que te toca jugar uno siempre se toma esa serie con la mayor seriedad independientemente del momento. Desde que soy capitán nunca se ha perdido local, siempre hemos ganado, eso también nos da confianza, obviamente sabemos el rival que nos toca, una potencia mundial, último finalista. Siempre España se ha caracterizado por ser un equipo impresionantemente bueno, pero también por otro lado el hecho de poder enfrentarnos con ellos es porque nosotros lo hemos ganado en cancha", expresó el "Vampiro".

"Para enfrentar a los mejores del mundo es porque has hecho un camino y has recorrido durante años poder enfrentarte con potencias mundiales y también nos hemos mantenido en el tiempo. Entre más podemos jugar con ellos creo que medirse y poder competir quiere decir que estamos arriba, hoy día estamos dentro de los 16 mejores equipos del mundo, eso es un logro, pero nosotros queremos seguir subiendo, queremos seguir mejorando”, resaltó el doble medallista de oro en Atenas 2004.

Además, sobre la falta de experiencia copera del cuadro español, con Rafael Jódar y Daniel Mérida como debutantes, sostuvo: "Tienen jugadores muy jóvenes que pueden jugar en todas las superficies, que tienen un tenis bastante moderno. He visto los resultados que han tenido, tanto en arcilla como en cemento, juegan bien. Antiguamente había bastante diferencia entre los jugadores españoles que jugaban en arcilla y en cemento, hoy día eso ha cambiado".

De todas formas, avisó que "seguramente de los jugadores que tenga España ahora, los van a ver durante muchos años en los primeros lugares del ranking mundial... Todos hablan de Rafael Jódar, lo tenemos acá en Chile, podemos enfrentarnos a un equipo que acaba de hacer final...".

Respecto al jugar en casa, expresó: "La localía es importante para nosotros, hemos tomado la decisión de jugar acá, en cancha de arcilla, con nuestras condiciones y bueno, es un lugar donde no ha traído siempre resultados positivos, tenemos confianza. Qué mejor que enfrentarse a países que están dentro de los mejores del mundo, son los últimos finalistas y cuando uno se dedica a un deporte, por lo menos en el caso mío, siempre me quiero enfrentar con los mejores del mundo".

"Es una fecha impresionantemente especial para nosotros y no me acuerdo bien, pero lo que me contaron es que las entradas se vendieron en cuatro horas, por eso te digo que si hubiéramos tenido un estadio para 10.000 o para 15.000, a lo mejor también estaría lleno, y en eso hay que trabajar para el día de mañana, poder, si tenemos una Copa Davis como esta, poder seguir, que este deporte siga creciendo, porque le ha entregado demasiado el tenis a este país, y ojalá que se pueda hacer durante muchos años más".

Consultado por la crisis y escándalo que vive la Federación de Tenis de Chile, comentó: "Obviamente que lo hemos manejado y hemos vivido con preocupación. Nosotros queremos lo mejor para el tenis chileno y la verdad que lo que más me preocupaba a mí es que esta Copa Davis se pudiera hacer de forma normal. Desde que llegamos hemos podido trabajar tranquilos, nos hemos sentido como anteriormente, de forma que nos hemos preocupado solamente de practicar, de entrenar y de organizarnos, así que en ese sentido estoy tranquilo. Las entidades oficiales y correspondientes tendrán que seguir trabajando en lo que tienen que hacer".

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