Nicolás Johansen anticipa el regreso de Coquimbo Unido a la Copa Libertadores: "No hay que achicarnos"

El estadio Francisco Sánchez Rumoroso será el escenario donde este miércoles a las 18:00 horas, Coquimbo Unido concrete su esperado retorno a la Copa Libertadores. El encuentro frente a Nacional de Uruguay representa un hito para la institución aurinegra, que no participaba en la máxima cita continental desde su única experiencia previa en 1992.

En la antesala del compromiso, el atacante argentino Nicolás Johansen entregó sus impresiones a radio ADN, donde analizó la complejidad del rival. "Va a ser un partido durísimo, será otro contexto. Ellos tienen más experiencia, pero nosotros, con lo nuestro, tenemos que saber aprovechar los momentos", sostuvo el ariete respecto al desafío ante el conjunto charrúa.

El futbolista trasandino no desconoció el bagaje internacional del oponente, admitiendo que "históricamente están acostumbrados a estos partidos". Sin embargo, Johansen fue enfático en la postura que debe adoptar el cuadro dirigido por Fernando Díaz: "nosotros, desde la humildad y el trabajo, no tenemos que achicarnos ante nadie para hacer un gran partido".

Por otro lado, el mediocampista y capitán del equipo coquimbano, Sebastián Galani, también se refirió a la preparación táctica para el duelo. El volante central reconoció que su conocimiento del rival es específico, indicando que "no he visto partidos de ellos, solo algunas cosas para ver sus errores y contrastar lo positivo".

Finalmente, profundizó en el significado emocional y profesional de disputar este certamen con la camiseta "pirata". "Es el torneo más importante de Sudamérica, es muy bonito para mí jugarlo por el club. Vamos a dar todo para dejar bien puesto el nombre de Coquimbo y del país. Para cualquier futbolista es motivante jugar Copa Libertadores, más siendo el inicio y en casa. Sería bonito comenzar con el pie derecho", concluyó el referente del mediocampo aurinegro.

PURANOTICIA