Nicolás Jarry y dura caída en ATP de Santiago: "Jugué mejor que él, pero no se me dio"

Nicolás Jarry (45° del mundo) debutó con una durísima derrota en el ATP 250 de Santiago. El chileno cayó frente al argentino Camilo Ugo Carabelli (69°) por 5-7, 6-3 y 7-6, en un partido donde tuvo tres match points a favor, pero no los concretó.

El "Príncipe" quedó con total desazón tras la caída, la cual manifestó en la conferencia de prensa y realizó una durísima autocrítica por su nivel mostrado.

"El primer set lo gané, pero jugando muy mal. Después, en el segundo set, tuve un error en mi juego de saque, lo que le dio un quiebre a mi rival. Ya en el tercer set empecé a jugar mucho mejor, creo que yo jugué mejor que él, pero no se me dio", comenzó diciendo el nieto de Jaime Fillol.

Después, "Nico" admitió que ha perdido la confianza en su juego: "Desde el primer set me sentí muy mal, y en general, me sentí por debajo de lo que estoy entrenando, eso me angustia mucho. Esto pasa cuando uno está sin confianza".

"Fuera de la cancha estoy haciendo todo perfecto. Estoy entrenando muy bien, jugando mucho mejor de lo que logré jugar hoy. No queda otra que seguir viviendo este camino largo", sentenció.

PURANOTICIA