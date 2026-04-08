Nicolás Jarry tiene programación para disputar los octavos de final del Challenger 75 de Madrid

El tenista chileno enfrentará este jueves al suizo Dominic Stricker. De ganar, avanzará a cuartos de final tras haber roto una racha de trece derrotas consecutivas.
La agenda para los octavos de final del Challenger 75 de Madrid ya está definida para el representante chileno Nicolás Jarry (156° del ranking ATP). El deportista nacional fue notificado sobre la programación de su próximo encuentro en el certamen español.
Para este jueves, no antes de las 07:30 horas, quedó fijada la aparición del jugador en el court central. En el tercer turno de la jornada, deberá medir fuerzas contra el qualy suizo Dominic Stricker (293°). Cabe destacar que el jugador europeo avanzó a esta instancia luego de dejar en el camino al bosnio Andrej Nedic (290°).
En caso de superar al tenista helvético, el "Príncipe" asegurará su boleto a los cuartos de final del torneo. En dicha etapa, su oponente saldrá de la llave que protagonizan el bosnio Nerman Fatic (249°) y el italiano Franco Agamenone (282°).
Cabe señalar que "Nico" concretó un debut triunfal a raíz del retiro del español Miguel Damas (272°). Gracias a este resultado, el chileno logró cortar una seguidilla de trece derrotas en el circuito, alcanzando de esta forma su primera victoria desde julio del año pasado.
PURANOTICIA