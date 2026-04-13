Nicolás Jarry tiene horario para estrenarse en el Challenger de Oeiras III en Portugal

Nicolás Jarry (155° del ranking ATP) ya tiene todo listo y dispuesto para su estreno en el Challenger de Oeiras III en Portugal, donde busca continuar con su renacer en el circuito.

La programación establece que el jugador nacional se medirá frente al danés Elmer Moller (129°), quien ostenta la condición de octavo sembrado del campeonato. Este compromiso quedó fijado para el cuarto turno de la cancha tres, arrancando no antes de las 10:30 horas.

En caso de superar con éxito este desafío ante el tenista escandinavo, el "Príncipe" deberá enfocarse en la segunda ronda. En dicha instancia, su rival saldrá del enfrentamiento que protagonizarán el crédito local Jaime Faria (142°) y el representante neerlandés Guy Den Ouden (181°).

Es importante destacar que el nieto de Jaime Fillol aterriza en territorio luso tras firmar una destacada participación en el Challenger de Madrid. Durante su paso por la capital española, el deportista consiguió poner fin a una negativa seguidilla de trece derrotas al hilo en el circuito y logró instalarse en la ronda de semifinales, fase en la que finalmente cayó ante el austriaco Jurij Rodionov (164°) luego de disputar un maratónico encuentro.

PURANOTICIA