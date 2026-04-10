Nicolás Jarry suma otra sólida victoria y avanza a semifinales del Challenger de Madrid

Atrás quedaron los nueve meses sin ganar y la negativa seguidilla de 13 derrotas consecutivas. Nicolás Jarry (156° del ranking ATP) ratificó su repunte deportivo al instalarse en las semifinales del Challenger de Madrid, exhibiendo un sólido nivel de juego.

En un duelo que se extendió por apenas una hora y diez minutos, el sexto cabeza de serie del campeonato doblegó sin contemplaciones al bosnio Nerman Fatic (249°). El "Príncipe" se impuso por parciales de 6-1 y 6-4, amparado en un servicio inquebrantable que no le generó zozobras en ningún pasaje del compromiso.

Durante la manga inicial, los espectadores presenciaron a un "Nico" absolutamente arrollador. El representante nacional superó ampliamente a su adversario europeo gracias a dos quiebres concretados en el cuarto y sexto game, sin conceder siquiera una oportunidad de break en contra.

Las acciones mostraron mayor paridad en el arranque del segundo episodio. No obstante, el jugador santiaguino logró una ruptura fundamental durante el quinto game; a partir de ahí, se limitó a conservar sus turnos de saque para finalmente abrochar el partido en el décimo sin problemas con su envío.

Gracias a este resultado positivo, la raqueta nacional acumula tres festejos consecutivos y escala hasta el casillero 156 en el ranking en vivo.

El próximo desafío del chileno en las semifinales del Challenger de Madrid será frente al austriaco Jurij Rodionov (176°), verdugo del español NiKolas Sánchez Izquierdo (284°) tras derrotarlo por parciales de 6-3 y 6-4.

Cabe destacar que Jarry ya registra una victoria sobre el europeo: fue un doble 7-5 conseguido en calidad de visita durante la serie de Copa Davis disputada en 2019.

PURANOTICIA