Nicolás Jarry se despide en octavos de final del ATP de Estocolmo tras caer ante Miomir Kecmanovic

Si el martes Nicolás Jarry (34° del mundo) remontó y tuvo un dramático y triunfal debut en el ATP 250 de Estocolmo, este jueves, el chileno sufrió una dura e increíble derrota para quedar eliminado en octavos de final del certamen escandinavo.

El "Príncipe", quinto cabeza de serie, cayó frente al serbio Miomir Kecmanovic (55°) por parciales de 6-4, 4-6 y 7-6 (2), tras dos horas y 21 minutos de un partido donde no aprovechó el quiebre que tuvo de ventaja en el último set.

El partido comenzó bastante parejo, con los dos jugadores firmes con sus servicios y sin darse chances de quiebre. Sin embargo, en la recta final del primer set, en el décimo game, el nieto de Jaime Fillol falló con su envío y el balcánico no desaprovechó la primera oportunidad que tuvo para quebrar y llevarse la manga.

Pese a eso, el nacional no sintió el golpe y comenzó de buena forma el segundo episodio al quebrar de entrada en el primer juego. Esa ruptura fue clave, porque después "Nico" mantuvo sus turnos y selló el parcial en el décimo para forzar a un tercer set.

El último capítulo comenzó idéntico al anterior, debido a que el "Príncipe" rompió el saque del europeo de entrada en el primer game. Sin embargo, en el sexto no pudo sostener y las acciones se emparejaron. En tanto, en el noveno el criollo tuvo dos break points que no logró concretar y después todo se definió en un tiebreak donde el pupilo de Juan Ignacio Chela no pudo ganar ningún punto con su servicio y lo perdió por 7-2.

Con esto, Jarry sigue sin ganar dos partidos consecutivos en el tour. La última vez que lo hizo fue en mayo pasado, cuando alcanzó la final del Masters 1.000 de Roma. Después de su brillante actuación en el Foro Itálico, el nacional entró en una pésima racha negativa de siete derrotas consecutivas que la cortó en el ATP 250 de Chengdu, en el marco de la gira asiática.

Ahora el nacional viajará a Suiza para disputar la próxima semana el ATP 500 de Basilea.

