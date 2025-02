Nicolás Jarry se baja del Masters 1000 de Indian Wells por fractura

Nicolás Jarry (45° del ranking ATP) no podrá disputar el Masters 1000 de Indian Wells tras sufrir una fractura en el dedo meñique de su pie derecho durante su participación en el Chile Open. La lesión, que ocurrió en su partido de primera ronda ante el argentino Camilo Ugo Carabelli (69°), le obligará a mantener reposo total por recomendación médica.

El tenista chileno lamentó su baja del primer Masters 1000 de la temporada, el cual comenzará la próxima semana en California. "Me da mucha pena no poder jugar allí porque me agarró totalmente por sorpresa y venía jugando cada vez un poco mejor. Pero lo importante es parar ahora y recuperarme bien para poder volver a entrenar cuanto antes con las máximas garantías", declaró Jarry.

La fractura se produjo durante su duelo del martes en Santiago, aunque el jugador no notó las molestias hasta la mañana del miércoles. Luego de consultar con su equipo médico, se confirmó que deberá someterse a un periodo de reposo absoluto, lo que lo deja fuera del prestigioso torneo estadounidense.

Jarry venía atravesando una desmejorada gira sudamericana, donde solo logró una victoria en seis partidos disputados en 2025. Su único triunfo fue ante Juan Manuel Cerúndolo en Río de Janeiro, mientras que sufrió derrotas ante Jiri Lehecka (Brisbane), Jannik Sinner (Australian Open), Diego Schwartzman (Argentina Open) y Camilo Ugo Carabelli en su última presentación en Santiago.

El retiro del número dos de Chile se suma a la baja de Tomás Barrios (145°), quien también se restó de la qualy de Indian Wells. De este modo, el tenis chileno perderá a dos de sus principales representantes en el torneo estadounidense.

Por ahora, Jarry se enfocará en su recuperación con la esperanza de volver en plena forma para los próximos torneos del circuito ATP, en la venidera temporada de polvo de ladrillo en Europa.

