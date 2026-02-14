Nicolás Jarry queda eliminado en primera ronda del ATP 500 de Río

El ATP 500 de Río de Janeiro inició su fase clasificatoria con la participación de Nicolás Jarry (143°), quien no logró superar su estreno y quedó eliminado en primera ronda.

El chileno cayó ante el portugués Jaime Faria (149°) por 7-6 (6), 6-7 (4) y 6-3, en un duelo que se extendió por 2 horas y 52 minutos, reflejando la lucha pareja entre ambos jugadores.

Con esta derrota, Jarry quedó fuera del main draw, donde ya esperan sus compatriotas Alejandro Tabilo (71°) y Cristian Garin (89°), mientras que Tomás Barrios (114°) sigue buscando ingresar desde la clasificación.

La racha negativa del chileno se prolonga desde julio de 2025, cuando obtuvo su última victoria individual, tras una temporada afectada por neuritis vestibular, que le impidió mostrar su mejor nivel.

Desde entonces, ha disputado nueve torneos sin triunfos individuales, aunque sí ha tenido éxito en dobles junto a Tomás Barrios en Copa Davis, mostrando cierta recuperación en pareja.

El partido ante Faria reflejó esa irregularidad: en el primer set, Jarry tuvo la oportunidad de cerrar tras quebrar en el undécimo game, pero el portugués recuperó el servicio y se impuso en el tie break por 8-6.

En la segunda manga, Jarry reaccionó ganando el desempate 7-4, pero en el tercer parcial, un quiebre en el octavo juego permitió al luso sellar la eliminación del chileno, extendiendo su mal momento en la temporada.

