Nicolás Jarry perdió en un maratónico encuentro y se quedó sin final en Madrid

Nicolás Jarry (155° del ranking ATP) no pudo cerrar con broche de oro la semana que marcó su renacimiento en el circuito. El tenista nacional se quedó con las ganas de sumar su cuarta victoria consecutiva y se despidió en semifinales del Challenger de Madrid tras caer ante el austriaco Jurij Rodionov (176°).

El chileno, tercer favorito del torneo español, arrancó el pleito con el pie derecho pero lentamente fue cometiendo errores en momentos claves de la contienda ante el europeo y se inclinó por parciales por 7-6 (6), 6-7 (4) y 6-7 (4) tras tres horas y 17 minutos de lucha.

Más allá de intercambiar quiebres en el tercer y cuarto juego, además de una ocasión de ruptura desaprovechada por el criollo en el sexto game, el primer capítulo tuvo un desarrollo sumamente parejo que obligó a una definición vía tie break.

En dicha instancia, ambos jugadores volvieron a propinarse rompimientos mutuos y cuando parecía que el nacido en Núremberg tomaría la delantera en el duelo, "Nico" se sacó de encima un punto de set de su rival y le arrebató el servicio en el último golpe, imponiéndose por 8-6.

El trámite de la segunda manga fue aun más parejo y nuevamente requirió de la ronda de desempate, donde esta vez el austriaco estuvo mucho más fino que el "Príncipe" le propinó más quiebres y consiguió un trabajado 7-4 para emparejar el marcador.

Y tal como ocurrió en los anteriores episodios, el tercer también se decidió mediante el tie break después de que el nieto de Jaime Fillol no pudiera capitalizar ninguno de sus cuatro puntos de partido. Y otra vez Rodionov tomó desprevenido al santiaguino propinándole una ruptura clave, sellando la eliminación de la "Torre".

Así llegó a su fin la gran semana que al menos le permitió a Jarry cortar su racha de derrotas y trepar un escalón en el ranking en vivo, subiendo al 155° puesto.

PURANOTICIA