Nicolás Jarry: "Llevo mucho tiempo haciendo las cosas muy bien"

Un estreno por todo lo alto fue el que tuvo el tenista nacional Nicolás Jarry (143° del ranking ATP) en Wimbledon, certamen donde debutó con una espectacular remontada sobre el danés Holger Rune, número ocho del mundo, a quien venció por parciales de 4-6, 4-6, 7-5, 6-3 y 6-4.

El "Príncipe", quien debió sortear la ronda clasificatoria para acceder al cuadro principal del certamen británico, agradeció el apoyo de sus compatriotas en La Catedral. "Estoy feliz por la manera en la que volví después de perder los primeros sets. Gracias a todos los que vinieron, me ayudaron un montón", sostuvo.

Con respecto al recinto que albergó su choque co el escandinavo, la "Torre" aseguró que "las condiciones son diferentes a la qualy. Este es un estadio hermoso, en la historia este era el estadio uno o dos y me sentí muy cómodo jugando acá".

El chileno también destacó su gran presente en el circuito y valoró que "llevo mucho tiempo haciendo las cosas muy bien. Me han tocado draws difíciles, pero he jugado muchos partidos muy buenos y no he bajado los brazos".

A pesar esto, la cuarta raqueta criolla reconoció que "todavía siento que queda mucho dentro mío y sigo con muchas ganas de seguir mejorando".

En la segunda ronda del Grands Slam inglés, Jarry se verá las caras con el estadounidense Learner Tien (62°), a quien derrotó hace un par de semanas en el marco de la qualy para el ATP 500 de Halle.

