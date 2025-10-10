Nicolás Jarry evitó qualy e ingresó directo al ATP 250 de Almaty

Nicolás Jarry (107° del mundo) volverá a disputar un cuadro principal de un ATP 250. El chileno logró evitar la qualy e ingresar directo al torneo de Almaty, en Kazajistán.

El "Príncipe" debía disputar las clasificaciones del certamen, pues estaba a un par de bajas de meterse en el main draw. Sin embargo, en las últimas horas se bajaron el australiano Jordan Thompson y el chino Yunchaokete Bu, lo que permitió el ingreso del nacional.

De esta manera, el santiaguino buscará sumar triunfos y puntos en el main draw, que arranca este lunes, para intentar regresar al top 100.

Consignar que Jarry viene de sufrir la semana pasada una inesperada derrota en su debut en el Challenger de Villena, en España, ante el alemán Tom Gentzsch.

El ATP 250 de Almaty marcará su regreso a un torneo del circuito mayor desde su temprana eliminación en el US Open, último Grand Slam de la temporada.

