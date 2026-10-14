Nicolás Jarry disputará el Challenger de Guayaquil en su regreso a las canchas tras seis meses de ausencia

Durante la semana del próximo 26 de octubre, Nicolás Jarry (867° del ranking ATP) pondrá fin a seis meses alejado del circuito, tras enfrentar una persistente lesión en el codo derecho.

Este martes, el Challenger de Guayaquil confirmó que le otorgará un wild card (invitación) al tenista chileno para concretar su regreso a las competencias. Su último partido oficial se remonta a abril pasado, cuando participó en el Challenger de Oeiras.

Andrés Gómez, histórico extenista ecuatoriano y organizador del torneo, explicó que su decisión de invitar al "Príncipe" estuvo motivada por la ayuda que recibió durante los primeros años de su carrera de parte de Jaime Fillol, abuelo de Jarry.

"Jaime Fillol me ayudó mucho en mis inicios. Hoy quiero ayudar a que Nico retome su carrera", escribió el campeón de Roland Garros 1990 en los comentarios de una publicación de la cuenta Séptimo Game.

Cabe consignar que Gómez, quien llegó a ocupar el cuarto puesto del ranking mundial, mantiene un estrecho vínculo con Chile. Durante la década de 1980 formó junto a Hans Gildemeister una de las parejas más exitosas del tenis, mientras que el fallecido entrenador chileno Patricio Rodríguez fue su técnico durante el período de mayor éxito de su carrera.

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