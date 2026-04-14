Nicolás Jarry debuta con un triunfo y avanza a octavos de final del Challenger de Oeiras III en Portugal

Nicolás Jarry (155° del ranking ATP) sigue sumando confianza y dando muestras de recuperación tras arrastrar hasta la semana pasada una pésima racha. Después de alcanzar semifinales en Madrid, el chileno debutó con un triunfo este martes en el Challenger de Oeiras III en Portugal.

Luego de dos horas de un compromiso de trámite bastante inusual, el "Príncipe" logró imponerse ante el octavo cabeza de serie del torneo, el danés Elmer Moeller (129°), por parciales de 6-2, 3-6 y 6-0.

Las acciones arrancaron de manera inmejorable para el representante nacional, quien exhibió un rendimiento superlativo, muy parecido al mostrado recientemente en la capital española. Gracias a quiebres conseguidos en el tercer y quinto game, logró pasarle por encima a su contrincante durante la manga inicial.

El panorama, no obstante, dio un giro radical durante el segundo parcial para el nieto de Jaime Fillol. Una serie de desconcentraciones lo llevaron a cometer demasiados errores, sumado a que su servicio dejó de generar el daño previo. Tras dejar escapar tres puntos de quiebre en el primer juego, el chileno sufrió una ruptura determinante en el cuarto game. Aunque ambos tenistas lograron levantar puntos de rompimiento en los juegos posteriores, el jugador europeo logró cerrar el set a su favor con su envío en el noveno game, justo después de zafar de dos oportunidades de break.

Para el tercer y definitivo capítulo, el jugador santiaguino logró cambiar el chip frente a un rival que volvió a mostrarse sumamente errático. Contando con la ayuda de la red, "Nico" concretó rompimientos en el segundo y cuarto juego, estableciendo una rápida ventaja de 5-0. Finalmente, sentenció la victoria definitiva con un nuevo quiebre en el sexto game, dejando en blanco a Moeller en el set decisivo.

Instalado ya en los octavos de final gracias a este triunfo, el próximo desafío de Jarry será frente al crédito local, el portugués Jaime Faria (142°). El luso viene de eliminar al neerlandés Guy Den Ouden (181°) mediante un marcador de 6-7 (1), 6-2 y 6-4.

Cabe destacar que el chileno ya registra un enfrentamiento previo contra Faria durante este año: fue en febrero pasado, cuando cayó derrotado en la primera ronda de la qualy del ATP 500 de Río de Janeiro.

PURANOTICIA