"Hicimos algo histórico y vamos por más": Hernán Caputto celebra la clasificación de Coquimbo Unido pese a caer en Uruguay

Coquimbo Unido vivió una jornada de contrastes la noche del martes en Uruguay. El cuadro "pirata" cayó por la cuenta mínima ante Nacional de Montevideo, pero aun así logró cerrar como líder del Grupo B de la Copa Libertadores 2026, sellando una histórica clasificación en el certamen continental.

Pese a la derrota por 1-0, el técnico aurinegro, Hernán Caputto, valoró el rendimiento de su equipo y destacó el objetivo cumplido en el torneo internacional.

"A la gente de Coquimbo, que festeje y lo disfrute. Al final, la historia muchas veces está para un lado o para el otro. En este caso nos beneficia y hay que disfrutarlo. Hay que ver siempre las cosas de manera optimista", expresó el entrenador en conferencia de prensa.

En relación con el desarrollo del encuentro, Caputto reconoció la dificultad que representó enfrentar al elenco uruguayo y lamentó no haber podido aprovechar la superioridad numérica en cancha.

"Fue un partido duro, difícil. Nacional tiene una gran historia, siempre es fuerte. Nosotros intentamos por varios momentos. Pese al jugador de más, no fuimos capaces de superar esa última línea. Tuvimos más que nada aproximaciones, pero no pudimos hacer prevalecer eso. Sin embargo, hay algo que me deja muy orgulloso de mis jugadores. Desde que arrancó el torneo y estamos en Copa Libertadores nos encontramos con algo que queríamos: Ser competitivos en toda la copa", sostuvo.

El DT además remarcó el carácter histórico de la campaña realizada por el plantel y aseguró que el equipo buscará seguir avanzando en todos los frentes.

"Siempre queremos más. El grupo hizo algo histórico y vamos a ir por más. Contento por eso. Después seguro que el análisis del partido será más fino para lo que viene", añadió.

Caputto también se refirió a la exigente seguidilla de compromisos que enfrenta Coquimbo Unido, tanto en el plano internacional como en las competencias locales.

"El partido del domingo es muy importante (frente a Deportes Limache por el Campeonato Nacional), también estamos ahí en Copa de la Liga. Luchamos. Vamos a ir por todo, lo mismo que en el torneo nacional. Ahora lo importante es recuperar a los jugadores", comentó.

PURANOTICIA