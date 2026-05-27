En España resaltan que Alexis dejaría el Sevilla "con la satisfacción del deber cumplido" y como uno de los mejores

Aunque Alexis Sánchez cerró la temporada 2025-2026 con actuaciones destacadas en la recta final, las que resultaron claves para que Sevilla asegurara su permanencia en la Liga española, todo apunta a que el delantero chileno no seguirá en el cuadro andaluz.

De concretarse su salida, el tocopillano dejaría el club como uno de los jugadores mejor evaluados del plantel, de acuerdo con el análisis realizado por el sitio español El Desmarque.

El medio efectuó una evaluación individual del rendimiento de cada integrante del equipo sevillano y otorgó al goleador histórico de la Selección chilena nota 6, una de las calificaciones más altas dentro del plantel blanquirrojo.

"Por momentos pareció un exfutbolista sobre el césped, pero en el tramo final su aportación, su jerarquía y su calidad fueron decisivos", destacó la publicación sobre el atacante nacional.

"Se marcha, a sus 37 años, con la satisfacción del deber cumplido", añadió el citado medio respecto al bicampeón de América con la Roja.

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