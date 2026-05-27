Tabilo ya tiene programación para desafiar al número 19 del mundo en la segunda ronda de Roland Garros

Alejandro Tabilo (36° del ranking ATP) tuvo un estreno demoledor en el cuadro principal de Roland Garros, luego de imponerse con autoridad y en sets corridos al polaco Kamil Majchrzak (78°).

Sin embargo, el chileno ya debe enfocarse en su próximo desafío en el Grand Slam parisino, ya que este jueves volverá a la cancha para enfrentar al monegasco Valentin Vacherot (19°) por la segunda ronda del torneo. Entre ambos existe un historial parejo, con una victoria para cada uno.

El representante del Principado llega tras superar al francés proveniente de la qualy Thomas Faurel (378°) por 6-3, 6-4, 3-6 y 7-6 (6), aunque terminó el encuentro con algunas molestias físicas en una pierna. De todas maneras, el europeo le restó importancia a la situación una vez finalizado el partido.

El duelo aparece como un exigente reto para “Jano”, considerando el gran presente que atraviesa Vacherot, quien vive el mejor momento de su carrera. A fines del año pasado dio un salto importante en su nivel y logró instalarse en la élite luego de sorprender con la obtención del título en el Masters 1000 de Shanghái.

El partido entre Tabilo y Vacherot fue programado para este jueves en el tercer turno del Court 13, cuya jornada comenzará a las 05:00 horas de Chile. Por ello, el encuentro del nacional arrancaría después de las 08:30 horas aproximadamente.

En caso de imponerse al monegasco, el zurdo nacido en Canadá avanzará por primera vez en su carrera a la tercera ronda de Roland Garros y se medirá ante el ganador de la llave entre el paraguayo Adolfo Daniel Vallejo (71°) y el prometedor francés Moise Kouamé (318°).

PURANOTICIA