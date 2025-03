Nicolás Jarry confirmó su baja del Masters 1.000 de Miami y sufrirá brusco descenso en el ranking

Si bien Nicolás Jarry (47° del ranking ATP) estaba inscrito para disputar el cuadro principal del Masters 1.000 de Miami, y hasta conoció a su rival para la primera ronda (el italiano Flavio Cobolli), finalmente, y al igual que en Indian Wells, el chileno se bajó del certamen.

Es que este martes el propio "Príncipe" confirmó que no se ha recuperado de la lesión en el dedo meñique del pie derecho que sufrió tras su eliminación en el ATP 250 de Santiago, hace tres semanas.

"Lamentablemente me he tenido que bajar del torneo aquí en Miami. Vengo saliendo de los doctores, donde hice mi retiro. Aún el dedo no se ha mejorado, aún estoy con dolor en la cancha mientras estoy jugando, sobre todo en los momentos de más impacto en el pie. Así es que estoy bien triste de no haber podido lograr recuperarme a tiempo, con lo que me gusta Miami, teniendo toda la hinchada en un Masters 1000, que se parece a estar jugando en casa", expresó el nieto de Jaime Fillol a través de un video publicado en su cuenta de Instagram.

"A seguir con la recuperación. Mi próximo torneo a la vista es Bucarest. Espero llegar bien, tengo dos semanas para recuperarme y haré todo lo posible para estar bien, en condiciones para volver a competir y recuperar mi nivel", añadió.

De esta manera, Jarry sufrirá otro brusco descenso en el ranking, al no defender los 400 puntos por alcanzar los cuartos de final en 2024. De momento, "Nico" aparece 57° en el ranking en vivo, pero podría descender más dependiendo de otros resultados.

En tanto, Alejandro Tabilo (31°) será el único chileno presente en el cuadro principal del torneo de Florida, donde en la primera ronda quedó libre por su condición de 30° cabeza de serie. Debido a esto, "Jano" se estrenará recién en segunda fase, ante el ganador de la llave entre el francés Corentin Moutet (76°) y un qualy.

