Nicolás Jarry buscará terminar con nueve meses sin triunfos en su debut en el Challenger de Madrid

Este lunes quedó definida la programación para el estreno de Nicolás Jarry (156° del ranking ATP) en el Challenger de Madrid. En el torneo español, el deportista nacional buscará quebrar una racha negativa que se ha extendido por nueve meses sin conocer de victorias en el circuito.

La raqueta nacional, que llega a la cita como el sexto cabeza de serie, tendrá como primer escollo al invitado local Miguel Damas (272°). El duelofue fijado para este martes en el primer turno de la cancha central, lo que implica que la acción comenzará a las 04:30 horas de nuestro país.

Si el "Príncipe" consigue avanzar de ronda, su rival en la segunda fase saldrá del enfrentamiento entre el bosnio Andrej Nedic (290°) y el suizo Dominic Stricker (293°), quienes lograron su cupo en el cuadro principal tras superar la etapa de clasificación (qualy).

Cabe recordar que el último triunfo oficial de Jarry ocurrió el 4 de julio del año pasado. En dicha ocasión, el chileno superó al brasileño Joao Fonseca en el marco de la tercera ronda del torneo de Wimbledon.

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