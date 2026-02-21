Nicolás Jarry busca recuperar confianza en el Chile Open tras siete meses sin victorias

Tras conocerse su suerte en el Chile Open, el tenista nacional Nicolás Jarry (143° del ranking ATP) se refirió a su racha de siete meses sin victorias en el circuito y entregó su enfoque de cara al torneo santiaguino.

El "Príncipe" aseguró que su buen 2026 depende del trabajo realizado durante meses, no de los resultados de un solo campeonato. “Sí ayuda jugar en Chile porque uno está más tranquilo, en familia, en casa, y eso siempre favorece a nivel personal y competitivo”, comentó.

Jarry enfatizó la importancia de mirar menos los números, sobre todo cuando tienen connotación negativa. Destacó que mentalmente ya se sentía satisfecho con el partido decente que jugó la semana pasada después de cinco meses sin rendir a buen nivel.

“Cada deportista de élite tiene que enfocarse en mejorar día a día y no quedarse pegado a lo que pasó hace mucho tiempo”, afirmó, subrayando que su prioridad es el proceso, no los resultados inmediatos.

A pesar de esto, el tenista chileno no se ilusiona con un gran resultado en el campeonato. “Mi expectativa está baja a nivel de resultado. La semana pasada fue mi primer torneo que pude competir a un nivel decente, sobre todo por ya poder sacar con normalidad”, indicó.

Jarry también reconoció que sigue un poco preocupado por su codo, pero que se siente cada vez más seguro dentro de la cancha y con mayor tranquilidad para enfrentar los partidos.

El objetivo principal del nieto de Jaime Fillol es competir bien y mantener una buena mentalidad para luchar hasta el último punto. Reiteró que su foco está en él mismo y en tomar confianza en cada partido, independiente del marcador final.

Finalmente, Jarry concluyó que este torneo será una oportunidad para recuperar confianza y reforzar la consistencia mental, más que un intento de obtener resultados inmediatos, priorizando su evolución deportiva a largo plazo.

