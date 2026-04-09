Nicolás Jarry avanza a cuartos del Challenger de Madrid tras vencer a Stricker

Este jueves, Nicolás Jarry (156° del ranking ATP) volvió a abrazar la victoria, demostrando su firme intención de mantener la senda ganadora. Esto ocurre luego de que en su debut en el Challenger de Madrid lograra cortar una pésima racha de 13 derrotas consecutivas.

Actuando como el sexto cabeza de serie del certamen, el deportista nacional superó al jugador proveniente de la qualy, el suizo Dominic Stricker (293°). El marcador se cerró con parciales de 6-2 y 7-6 (5) luego de una hora y 33 minutos de juego, en un duelo que estuvo cerca de enredarse durante la segunda manga, instancia en la que el chileno debió salvar dos set points.

Durante el capítulo inicial, el "Príncipe" exhibió un rendimiento superlativo, destacando principalmente por la solidez de su servicio. Gracias a las rupturas conseguidas en el tercer y quinto game, logró establecer una cómoda ventaja sobre su rival.

La tónica cambió en el segundo episodio, donde ambos competidores mantuvieron sus servicios con firmeza. Al llegar al cuarto juego, el nieto de Jaime Fillol logró zafar de dos bolas de break en contra, para luego desperdiciar tres chances de ruptura en el noveno game. Posteriormente, en el duodécimo juego y con su turno de saque, logró salvar dos puntos de set, forzando a un tiebreak. Fue en ese desempate donde un mini break conseguido en el undécimo punto sentenció el triunfo definitivo para el chileno.

Con este triunfo, el tenista avanzó a los cuartos de final del Challenger de Madrid. En dicha instancia, su próximo desafío será el bosnio Nerman Fatiuc (249°), quien viene de eliminar al qualy italiano Franco Agamenone (282°) tras vencerlo por 6-3, 4-6 y 7-6 (1).

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