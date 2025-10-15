Nicolás Jarry ahora se baja del Challenger de Brest en Francia tras restarse del torneo de Almaty en Kazajistán

Otra vez Nicolás Jarry (109° del mundo) tiene que lidiar con lesiones en esta dura temporada 2025. El chileno se bajó el martes del ATP 250 de Almaty, en Kazajistán, donde debía enfrentar al local Timofey Skatov (236° del mundo).

Más tarde, el "Príncipe" explicó en un video en redes sociales el motivo de su retiro: "Estoy un poco triste. Lamentablemente, llevo casi dos semanas con un tema en el codo que aún no se ha mejorado al 100 por ciento. No estoy pudiendo sacar, así que es imposible competir".

Pero ahora la tercera raqueta nacional se bajó de un nuevo certamen en el que iba a competer la próxima semana. Este miércoles se confirmó su deserción en el Challenger de Brest, en Francia.

Con el retiro de estos dos torneos, ahora el calendario de "Nico" en este tramo final de la temporada quedó con el Challenger de Bratislava 2 (a partir del lunes 27 de octubre y donde está a una baja del main draw) y el ATP de Atenas (a partir del 2 de noviembre), donde debe esperar para ver si ingresa a la qualy.

Consignar que Jarry debe sumar puntos para poder regresar al top 100 y así entrar de manera directa al Abierto de Australia 2026.

