Nicolás Jarry adelanta su regreso al tenis y jugará el Challenger de Cali

El regreso de Nicolás Jarry a las canchas se adelantó y quien fuera 16 del mundo volverá a ver acción luego de seis meses de ausencia en el circuito tenístico.

Inicialmente, el tenista, que en la actualidad está en el lugar 867 del ranking de la ATP, vería acción en el Challenger de Guayaquil, Ecuador, que comenzará el próximo 26 de octubre. Sin embargo, el esperado retorno acontecerá una semana antes.

Al príncipe le concedieron una invitación para tomar parte del Challenger de Cali, Colombia, que comienza este lunes 19.

Jarry ya se encuentra en territorio colombiano a la espera del sorteo y de conocer el rival con que se reestrenará en el tenis, luego de que su último partido fuera en el Challenger de Oeiras, Portugal, frente al danés Elmer Moller, a quien venció, pero luego de lo cual una lesión al codo lo hizo retirarse del torneo.

Luego de sus pasos por Colombia y Ecuador, seguirá el periplo de torneos en los challengers de Lima, Perú, y Montevideo, Uruguay.

PURANOTICIA