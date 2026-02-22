Nicolás Jarry abrirá la participación chilena en el Chile Open

El tenista chileno Nicolás Jarry (143° del ranking ATP) será el primer nacional en debutar en el Chile Open, luego de conocerse la programación oficial del certamen.

El “Príncipe” saltará a la cancha este lunes en horario estelar, no antes de las 20:00 horas, para enfrentar al croata Dino Prizmic (122°), proveniente de la qualy y con quien no registra enfrentamientos previos en el circuito.

El duelo marcará un momento clave para Jarry, quien busca reencontrarse con los triunfos. El nacional intentará sumar su primera victoria en más de siete meses, en un escenario donde contará con el respaldo del público local.

En caso de avanzar, el nieto de Jaime Fillol enfrentará en segunda ronda al ganador del choque entre Matías Soto (317°) y el argentino Tomás Martín Etcheverry (51°), quinto sembrado del torneo.

El cuadro principal también contempla un cruce asegurado entre chilenos, ya que Alejandro Tabilo (68°) se medirá ante Tomás Barrios (107°), garantizando presencia nacional en la siguiente fase.

Por su parte, Cristian Garin (89°) enfrentará al argentino Juan Manuel Cerúndolo (78°), en otro duelo atractivo de la primera ronda.

Así, Jarry será el encargado de abrir la participación chilena en el torneo capitalino, con la misión de recuperar confianza y protagonismo en casa, en uno de los eventos más importantes del calendario tenístico nacional.

PURANOTICIA