Nicolás Guerra arriesga derecho de admisión tras polémica en estadio Nicolás Chahuán Nazar de La Calera

Aprovechando sus días libres tras concluir la participación de Instituto de Córdoba en el Apertura de Argentina, Nicolás Guerra asistió el domingo al estadio Nicolás Chahuán Nazar para ver el partido entre el local Unión La Calera y su exequipo, Universidad de Chile.

Sin embargo, el atacante vivió una insólita situación, ya que de acuerdo a radio ADN, "Nico" se negó a someterse a la revisión de los efectivos de seguridad, argumentando que era jugador de la U.

La razón de su negativa es que habría intentado ingresar al recinto un lienzo, cuestión que llevó a Carabineros a pasarle una infracción, pero permitiéndole el acceso al recinto deportivo.

A raíz de esto, desde el citado medio indicaron que el elenco "cementero" estaría recabando antecedentes con el fin de que al exfutbolista azul se le aplique derecho de admisión a los estadio del país.

Sin embargo, desde el círculo cercano de Guerra le comentaron a la emisora que el lienzo de la discordia era de un amigo de él. "Durante la revisión, él esperaba por su cercano y luego que esta terminó, ingresó al estadio para ver el partido en el palco de la U", puntualizaron.

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