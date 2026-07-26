Universidad Católica rescata un empate ante La Serena y queda a 12 puntos del líder Colo Colo

En un intenso partido que tuvo emociones hasta el último momento, Universidad Católica tuvo que reaccionar en el epílogo para rescatar un trabajado empate a tres ante Deportes La Serena en el Claro Arena, aumentando su distancia respecto del líder de la Liga de Primera, Colo Colo.

Con el triunfo cosechado este viernes por el Cacique, la UC estaba obligada a ganar para al menos mantener la diferencia con la que empezaron la fecha. El cuadro granate, en cambio, buscaba sumar para alejarse de la zona de descenso y quitarle presión a su entrenador Felipe Gutiérrez, blanco críticas por la irregular campaña.

Aunque el primer aviso corrió por cuenta del local con un zapatazo de Diego Corral que dio en el poste izquierdo (1'), el conjunto papayero no se quedó de brazos cruzados y con un par de tiros de Alexander Oroz (14' y 19'), obligó al portero Darío Melo a usar las manos.

Sin embargo, el compromiso tuvo un vuelco antes de la media hora de juego. A los 21' el árbitro José Cabero cobró un penal para los cruzados que fue anulado por un offside previo pero en la acción siguiente, también con ayuda del monitor, el juez validó una pena máxima para los dueños de casa por mano de Lucas Alarcón.

El capitán Fernando Zampedri (28') se hizo cargo de la ejecución y con un tiro rasante engañó al guardameta José Ignacio Tapia, poniendo en ventaja a los pupilos de Daniel Garnero.

Cuando se disputaban los últimos pasajes de la fracción inicial, el "Toro" Zampedri se chocó con Juan Ignacio Díaz cuando fueron a impactar un centro. El esférico quedó suelto y Eugenio Mena sorprendió con un potente zapatazo que tomó desprevenido a todo el fondo serenense, aumentando las cifras para su equipo (39').

Para la segunda fracción, el elenco nortino movió las piezas y tímidamente empezó a disputarle la posesión un combinado capitalino, e incluso pudo estrechar distancias pero invalidaron la conquista de Matías Marín por una posición de adelanto muy discutida (55').

La escuadra universitaria no estaba inquietando en demasía al rival, aunque tampoco pasaba mayores zozobras hasta que en el 72' Gonzalo Figueroa aprovechó un balón largo desde el fondo, el cancerbero Melo salió lejos de su arco, quedando descolocado y le permitió al atacante descontar.

Este gol le cambió completamente la cara al equipo dirigido por "Pipe" Gutiérrez, que igualó el tanteador en los 80' gracias a un Marín que conectó en área chica un centro bajo de Figueroa, que apenas seis minutos más tarde aguantó la pelota luego de un pase de Lucas Alarcón y disparó a quemarropa para decretar la remontada.

No obstante, en el último suspiro del tiempo añadido, Zampedri (90+8') sirvió un tiro libre que se desvió en la barrera y sentenció la paridad que dejó a los estudiantiles a doce puntos del líder Colo Colo. La escuadra de la Cuarta Región, en tanto, se estancó en el undécimo lugar con 19 unidades, cinco por arriba de la zona de descenso.

Universidad Católica volverá a la acción el próximo sábado a las 12:30 horas para visitar a Deportes Concepción. Ese mismo día pero a las 15:00, Deportes La Serena enfrentará en casa a O'Higgins.

Universidad Católica

Darío Melo; Sebastián Arancibia, Daniel González, Juan Ignacio Díaz, Eugenio Mena; Jhojan Valencia, Fernando Zuqui (Matías Palavecino, 64'), Cristián Cuevas (Juan Francisco Rossel, 82'); Diego Corral (Jimmy Martínez, 64'), Fernando Zampedri, Justo Giani (Agustín Farías, 82'). (DT: Daniel Garnero)

Deportes La Serena

José Ignacio Tapia; Joaquín Gutiérrez (Matías Pinto, 52'), Ian Rasso, Lucas Alarcón, Yahir Salazar (Fernando Dinamarca, 77'); Jeisson Vargas, Francis Mac Allister, Gonzalo Escalante, Alexander Oroz (Sebastián Díaz, 45'); Matías Marín (Milovan Velásquez, 90+2'), Diego Rubio (Gonzalo Figueroa, 45'). (DT: Felipe Gutiérrez)

Árbitro: José Cabero

Estadio: Claro Arena, Las Condes

PURANOTICIA