Nicolás Díaz y su regreso al fútbol chileno: "No lo estaba pasando bien en México"

Un verdadero balón de oxígeno significó la clasificación a la fase grupal de la Copa Sudamericana 2025 para el plantel de Unión Española, debido a que el cuadro hispano venía de sumar tres derrotas consecutivas en el Campeonato Nacional, por lo que el duelo copero ante Everton podía haber marcado la salida del técnico José Luis Sierra.

Uno de los jugadores destacados que tuvo el elenco de colonia fue el defensa Nicolás Díaz, quien arribó esta temporada como refuerzo.

El zaguero reconoció el alivio por avanzar en el torneo internacional: "Es un envión anímico importante, porque no veníamos en buen momento. El equipo se vio bien por ratos pero no tenemos que seguir mejorando para ser un equipo solido".

"El profe me llamó, fue algo muy importante para mí que me den esa confianza, de volver a sentirme importante. La verdad es que vengo sin una pretemporada encima, estoy físicamente al debe, pero partido a partido me voy sintiendo mejor", añadió el hermano de Paulo Díaz, zaguero de River Plate.

Sobre el motivo para regresar al país tras partir de México, sostuvo: "Mi vuelta a Chile fue algo más personal, no lo estaba pasando bien en México, con mi mujer y mi hijo nos sentíamos muy solos, por eso se da mi vuelta a Chile. Después, si se da lo de la Selección, bien; sino, a apoyar como un chileno más".

Por último, sobre los futbolistas chilenos que partieron a Argentina, comentó: "Me parece bien, el fútbol argentino es muy intenso, parecido al ritmo de las Clasificatorias. Contento por los chilenos, ojalá les vaya a todos muy bien, y ojalá sigan migrando a Europa o Argentina, la Selección lo necesita".

