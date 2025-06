Nicolás Córdova y llamado de Iván Román a la Roja: "Que sea la primera de muchas"

La Selección chilena se ha cargado de novedades en las últimas horas al sufrir bajas y nuevos nominados de cara a los partidos frente a Argentina y Bolivia por la fecha doble de junio de las Clasificatorias para el Mundial 2026.



Este martes la Roja oficializó que Charles Aránguiz fue liberado de la convocatoria por lesión y en su lugar fue llamado de urgencia el defensa Iván Román, quien milita en Atlético Mineiro de Brasil.



La nominación del ex zaguero de Palestino no dejó indiferente a Nicolás Córdova, técnico de la Sub 20 quien lo tuvo como pupilo y figura en el pasado Sudamericano de la categoría que se disputó en Venezuela.



"Que sea la primera nominación de muchas", recalcó el adiestrador con una postal junto al central a través de sus redes sociales.



Consignar que Román podría hacer su debut absoluto en la Selección chilena adulta, debido a que solamente ha jugado por categorías juveniles.

