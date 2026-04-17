Nicolás Córdova tras la clasificación de la Sub-17 al Mundial: "Talento hay, pero hay que irlo a buscar"

La Selección chilena Sub-17 logró su segunda clasificación consecutiva al Mundial de la categoría. La Roja abrochó su boleto en el playoff del Sudamericano de Paraguay, al aplastar a Bolivia por 4-0.

El hito deportivo generó reacciones inmediatas, siendo el técnico de la Roja adulta, Nicolás Córdova, uno de los primeros en valorar la meta alcanzada. El estratega no quedó indiferente y aprovechó la instancia para resaltar el proceso que se lleva a cabo actualmente en las categorías inferiores del balompié nacional.

Al profundizar sobre la captación de nuevos valores, el DT detalló los tiempos de trabajo y mencionó nombres específicos: "Este proceso inició el año pasado, con los microciclos regionales. De aquellos salieron Joaquín Muñoz, Sebastián Meljarejo, Lucas López. Que se entienda que los procesos son largos, los jugadores tienen que tener adaptación. Cuando los detectamos, son pequeños".

En esa misma línea, "Nico" quiso compartir el mérito de este éxito con las instituciones deportivas y su labor en el fútbol formativo. Sobre este punto, el adiestrador enfatizó: "Es justo agradecer el trabajo que están haciendo ellos. La disponibilidad que han tenido con la Selección. Es un premio no solo al trabajo de la selección, también a lo que se hace en los clubes".

Finalmente, sentenció sus palabras subrayando la importancia de ampliar el radar de búsqueda a lo largo de todo el país. "Hemos abierto las cartas para que se sumen jugadores de clubes que quizás no tenían seleccionados. Tenemos seleccionados de Iquique, Curicó, Universidad de Concepción. Talento hay, pero hay que irlo a buscar a distintos lados", remató.

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