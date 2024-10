Nicolás Córdova realiza crítico análisis sobre el minutaje sub-21: "Mi conclusión es que no hay que tener regla"

En medio de la preparación de Chile sub-20 para el Mundial de la categoría que se desarrollará en el país, el jefe técnico de selecciones juveniles y actual DT del combinado criollo, Nicolás Córdova, participó del 3º Congreso Internacional de Fútbol, dejando varias interesantes reflexiones sobre la actualidad del fútbol chileno.

En la instancia, estratego de 45 años respondió a varias preguntas de los asistentes, entre las que destacó una referente a la actual norma del sub-21 que rige en varios torneos locales y que obliga a los clubes a sumar un mínimo de 1.890 minutos con jugadores nacidos a partir del 1 de enero de 2003.

Usando como ejemplo los últimos amistosos de su equipo ante Estados Unidos, el técnico apuntó que "todos los jugadores de la selección sub-20 que jugaron ese partido, creo que el cien por ciento ha jugado en Primera División o Primera B. El punto es otro: quién ha jugado por méritos propios y quién ha jugado por la regla. Iván Román e Ian Garguez de Palestino, Flavio Moya de Ñublense, Gabriel Pinto de Deportes Limache y alguno otro más juegan por méritos propios".

Asimismo, el otrora adiestrador de Santiago Wanderers señaló que "la regla tiene una variante que es que los 2005 sumen el doble de los minutos. Por ejemplo, nosotros tenemos a siete jugadores de la U en la selección sub-20, pero el que cumple los minutos es Marcelo Morales, que es titular porque la regla incluye a los 2004".

"Eso es algo que todos los años nos tenemos que poner de acuerdo realmente. Eso es trabajo de todos nosotros y sobre todo de los presidentes que son los que votan. ¿Qué queremos hacer con la regla y para qué la tenemos? ¿Qué pasa con los jugadores cuando se acaba la regla? Eso es lo que hay que cuestionarse con datos", complementó.

Fue entonces que el exfutbolista subrayó que "yo voy a ser antipolítico, pero no me importa. Mi conclusión es que no hay que tener regla. Esa es la mía y me sacó el escudo, porque los futbolistas buenos juegan sin regla y juegan porque son buenos. Si tú ves todos los países que tienen juveniles de gran nivel no tienen regla".

Por último, Córdova recordó que "nosotros hicimos una selección sub-20 en noviembre del 2023. ¿Saben cuantos jugadores habían en el primer equipo? Cero. Apenas los empezamos a llamar, empezaron a estar en los primeros equipos. Hoy en día el cien por ciento está en los primeros equipos, porque es un proceso. Lo que hay que generar es que entre todos estos jugadores lleguen lo más preparado posibles al primer equipo. Cuando tú ves a un jugador que está en condiciones de competir en Primera División, los técnicos los ponen, como es el caso de Iván Román".

