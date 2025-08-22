Nicolás Córdova golpea la mesa y no convoca a jugadores de la "Generación Dorada" para los partidos ante Brasil y Uruguay

La Selección Chilena hizo oficial la nómina para la fecha doble de septiembre de las Clasificatorias al Mundial 2026.

La Roja -ya eliminada- será dirigida por un Nicolás Córdova que golpeó la mesa de cara a los partidos ante Brasil y Uruguay.

En la convocatoria no hay presencia de jugadores de la “Generación Dorada”, quienes obtuvieron dos Copas América.

Además, resalta la citación de jóvenes como Iván Román, Emiliano Ramos e Ian Garguez.

También se registran regresos como el de Ben Brereton, Gonzalo Tapia, Ignacio Saavedra, César Pérez y Bruno Barticciotto.

NÓMINA

Arqueros

Lawrence Vigouroux - Swansea City AFC (Gales)

- Swansea City AFC (Gales) Vicente Reyes - Peterborough United (Inglaterra)

- Peterborough United (Inglaterra) Thomas Gillier - CF Montreal (Canadá)

Defensas

Paulo Díaz - River Plate (Argentina)

- River Plate (Argentina) Benjamín Kuscevic - Fortaleza EC (Brasil)

- Fortaleza EC (Brasil) Guillermo Maripán - Torino F.C (Italia)

- Torino F.C (Italia) Iván Román - Atlético Mineiro (Brasil)

- Atlético Mineiro (Brasil) Gabriel Suazo - Sevilla FC (España)

- Sevilla FC (España) Esteban Matus - Audax Italiano (Chile)

- Audax Italiano (Chile) Matías Sepúlveda - Universidad de Chile (Chile)

- Universidad de Chile (Chile) Fabián Hormazábal - Universidad de Chile (Chile)

- Universidad de Chile (Chile) Ian Garguez - Palestino (Chile)

Mediocampistas

Rodrigo Echeverría - Club León (México)

- Club León (México) Ignacio Saavedra - PFC Sochi (Rusia)

- PFC Sochi (Rusia) Vicente Pizarro - Colo-Colo (Chile)

- Colo-Colo (Chile) César Pérez - Defensa y Justicia (Argentina)

- Defensa y Justicia (Argentina) Felipe Loyola - Independiente (Argentina)

- Independiente (Argentina) Luciano Cabral - Independiente (Argentina)

- Independiente (Argentina) Lucas Assadi - Universidad de Chile (Chile)

- Universidad de Chile (Chile) Javier Altamirano - Universidad de Chile (Chile)

Delanteros

Alexander Aravena - Gremio (Brasil)

- Gremio (Brasil) Ben Brereton Díaz - Southampton FC (Inglaterra)

- Southampton FC (Inglaterra) Emiliano Ramos - Everton (Chile)

- Everton (Chile) Gonzalo Tapia - Sao Paulo (Brasil)

- Sao Paulo (Brasil) Bruno Barticciotto - Santos Laguna (México)

- Santos Laguna (México) Darío Osorio - Midtjylland FC (Dinamarca)

- Midtjylland FC (Dinamarca) Lucas Cepeda - Colo-Colo (Chile)

- Colo-Colo (Chile) Maximiliano Gutiérrez - Huachipato (Chile)

Cabe recordar que Chile enfrentará a Brasil el jueves 4 de septiembre en el Estadio Maracaná, a las 20:30 horas de nuestro país.

Luego, el martes 9, la Roja cerrará el proceso al Mundial 2026 recibiendo a Uruguay en el Estadio Nacional, a contar de las 20:30 horas.

(Imágenes: @LaRoja)

PURANOTICIA