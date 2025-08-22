Click acá para ir directamente al contenido
Nicolás Córdova golpea la mesa y no convoca a jugadores de la "Generación Dorada" para los partidos ante Brasil y Uruguay

En la nómina resalta la citación de jóvenes como Iván Román, Emiliano Ramos e Ian Garguez.

Viernes 22 de agosto de 2025 13:52
NÓMINA

La Selección Chilena hizo oficial la nómina para la fecha doble de septiembre de las Clasificatorias al Mundial 2026.

La Roja -ya eliminada- será dirigida por un Nicolás Córdova que golpeó la mesa de cara a los partidos ante Brasil y Uruguay.

En la convocatoria no hay presencia de jugadores de la “Generación Dorada”, quienes obtuvieron dos Copas América.

Además, resalta la citación de jóvenes como Iván Román, Emiliano Ramos e Ian Garguez.

También se registran regresos como el de Ben Brereton, Gonzalo Tapia, Ignacio Saavedra, César Pérez y Bruno Barticciotto.

NÓMINA
:

Arqueros

  • Lawrence Vigouroux - Swansea City AFC (Gales)
  • Vicente Reyes - Peterborough United (Inglaterra)
  • Thomas Gillier - CF Montreal (Canadá)

Defensas

  • Paulo Díaz - River Plate (Argentina)
  • Benjamín Kuscevic - Fortaleza EC (Brasil)
  • Guillermo Maripán - Torino F.C (Italia)
  • Iván Román - Atlético Mineiro (Brasil)
  • Gabriel Suazo - Sevilla FC (España)
  • Esteban Matus - Audax Italiano (Chile)
  • Matías Sepúlveda - Universidad de Chile (Chile)
  • Fabián Hormazábal - Universidad de Chile (Chile)
  • Ian Garguez - Palestino (Chile)

Mediocampistas

  • Rodrigo Echeverría - Club León (México)
  • Ignacio Saavedra - PFC Sochi (Rusia)
  • Vicente Pizarro - Colo-Colo (Chile)
  • César Pérez - Defensa y Justicia (Argentina)
  • Felipe Loyola - Independiente (Argentina)
  • Luciano Cabral - Independiente (Argentina)
  • Lucas Assadi - Universidad de Chile (Chile)
  • Javier Altamirano - Universidad de Chile (Chile)

Delanteros

  • Alexander Aravena - Gremio (Brasil)
  • Ben Brereton Díaz - Southampton FC (Inglaterra)
  • Emiliano Ramos - Everton (Chile)
  • Gonzalo Tapia - Sao Paulo (Brasil)
  • Bruno Barticciotto - Santos Laguna (México)
  • Darío Osorio - Midtjylland FC (Dinamarca)
  • Lucas Cepeda - Colo-Colo (Chile)
  • Maximiliano Gutiérrez - Huachipato (Chile)

Cabe recordar que Chile enfrentará a Brasil el jueves 4 de septiembre en el Estadio Maracaná, a las 20:30 horas de nuestro país.

Luego, el martes 9, la Roja cerrará el proceso al Mundial 2026 recibiendo a Uruguay en el Estadio Nacional, a contar de las 20:30 horas.

(Imágenes: @LaRoja)

