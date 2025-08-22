Nicolás Córdova golpea la mesa y no convoca a jugadores de la "Generación Dorada" para los partidos ante Brasil y Uruguay

La Selección Chilena hizo oficial la nómina para la fecha doble de septiembre de las Clasificatorias al Mundial 2026.
La Roja -ya eliminada- será dirigida por un Nicolás Córdova que golpeó la mesa de cara a los partidos ante Brasil y Uruguay.
En la convocatoria no hay presencia de jugadores de la “Generación Dorada”, quienes obtuvieron dos Copas América.
Además, resalta la citación de jóvenes como Iván Román, Emiliano Ramos e Ian Garguez.
También se registran regresos como el de Ben Brereton, Gonzalo Tapia, Ignacio Saavedra, César Pérez y Bruno Barticciotto.
Arqueros
- Lawrence Vigouroux - Swansea City AFC (Gales)
- Vicente Reyes - Peterborough United (Inglaterra)
- Thomas Gillier - CF Montreal (Canadá)
Defensas
- Paulo Díaz - River Plate (Argentina)
- Benjamín Kuscevic - Fortaleza EC (Brasil)
- Guillermo Maripán - Torino F.C (Italia)
- Iván Román - Atlético Mineiro (Brasil)
- Gabriel Suazo - Sevilla FC (España)
- Esteban Matus - Audax Italiano (Chile)
- Matías Sepúlveda - Universidad de Chile (Chile)
- Fabián Hormazábal - Universidad de Chile (Chile)
- Ian Garguez - Palestino (Chile)
Mediocampistas
- Rodrigo Echeverría - Club León (México)
- Ignacio Saavedra - PFC Sochi (Rusia)
- Vicente Pizarro - Colo-Colo (Chile)
- César Pérez - Defensa y Justicia (Argentina)
- Felipe Loyola - Independiente (Argentina)
- Luciano Cabral - Independiente (Argentina)
- Lucas Assadi - Universidad de Chile (Chile)
- Javier Altamirano - Universidad de Chile (Chile)
Delanteros
- Alexander Aravena - Gremio (Brasil)
- Ben Brereton Díaz - Southampton FC (Inglaterra)
- Emiliano Ramos - Everton (Chile)
- Gonzalo Tapia - Sao Paulo (Brasil)
- Bruno Barticciotto - Santos Laguna (México)
- Darío Osorio - Midtjylland FC (Dinamarca)
- Lucas Cepeda - Colo-Colo (Chile)
- Maximiliano Gutiérrez - Huachipato (Chile)
Cabe recordar que Chile enfrentará a Brasil el jueves 4 de septiembre en el Estadio Maracaná, a las 20:30 horas de nuestro país.
Luego, el martes 9, la Roja cerrará el proceso al Mundial 2026 recibiendo a Uruguay en el Estadio Nacional, a contar de las 20:30 horas.
(Imágenes: @LaRoja)
