Nicolás Córdova golpea la mesa en la Roja y "borra" a Luis Rojas del Preolímpico Sub-23

Este fin de semana, la Selección chilena confirmó su primera baja en la nómina del técnico Nicolás Córdova de cara al Preolímpico sub-23 que se disputará en Venezuela y que entrega dos cupos a París 2024.

El jugador en cuestión fue el mediocampista del Crotone, Luis Rojas, noticia que dio a conocer la Roja a través de redes sociales el domingo recién pasado.

Si bien en el escueto escrito no se explicitaron los motivos de la desconvocatoria del volante, La Tercera reveló que el futbolista fue apartado por no presentarse a los trabajos extra acordados con el cuerpo técnico, programados para los días sábado y domingo.

¿El motivo? El formado en Universidad de Chile habría sufrido dolores estomacales, versión que fue respaldada por su progenitor en conversación con el citado medio.

"Es efectivo que Luis se sintió mal y no avisó. Él pidió un trabajo extra y no cumplió con la gente de la Selección. Yo siempre le he dicho que tiene que ser responsable, no faltarle el respeto a nadie", sostuvo Luis Rojas padre.

En la misma línea, indicó que "se habían programado entrenamientos y no fue. Eso no corresponde. La falta de Luis fue no avisar, eso es efectivo. Pero también es cierto que estaba con vómitos y diarrea".

