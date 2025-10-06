Nicolás Córdova anticipa el partido de Chiel ante México por el Mundial sub-20: "Será abierto, ellos proponen mucho"

Pese a caer frente a Egipto, la Selección chilena sub-20 logró meterse en los octavos de final del Mundial de la categoría que se desarrolla en nuestro país y este martes enfrentará a México en busca de seguir avanzando en la cita planetaria.

En la antesala al cotejo, el técnico de la Roja, Nicolás Córdova, anticipó el cruce contra los aztecas.

"Es un rival muy complejo. Hemos visto sus partidos con más detalle, han cambiado de esquema. Tiene jugadores de muy buen pie, que llevan mucho rato jugando en los principales equipos de la liga mexicana. Será un partido abierto, ellos proponen mucho. Va a ser un partido muy entretenido", expresó el DT en un punto de prensa.

Sobre las lecciones que deben sacar tras superar la fase grupal, el estratego sostuvo: "Interpretar los momentos, a veces hay que tener más la pelota y en otros más punzantes. Con Egipto, los últimos 10 minutos entramos en caos, queríamos ir más rápido adelante de lo que el partido pedía y son cosas a corregir".

En cuanto a cómo vivió el cierre del encuentro, donde clasificaron por menos tarjetas amarillas, comentó: "Sabía que estábamos clasificados, les gritaba eso cuando quedaban 8 minutos, no era necesario que fueran todos para adelante, pero es parte de la juventud. Hay que saber cerrar el partido. El camarín estaba dividido entre los que creían que estábamos eliminados y los que no. Teníamos que recuperar energía. Mañana tenemos una hermosa oportunidad y estoy seguro de que la quieren aprovechar".

Respecto al apoyo que recibirá el plantel en el estadio Elías Figueroa de Valparaíso, expresó: "Para ellos es nuevo en general jugar con esta cantidad de público, ser el centro de atención del fútbol chileno, se han visto expuestos por primera vez a una crítica grande porque no hemos podido consolidar los resultados. Hay una serie de situaciones nuevas y que ellos están aprendiendo a manejar. Esperemos que estén en las mejores condiciones futbolísticas y de cabeza para un partido en una ciudad que ama el fútbol, que nos va a sostener".

PURANOTICIA