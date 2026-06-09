Nicolás Córdova aborda las críticas en su contra y revela la posición en la que le ha costado encontrar nuevos jugadores

La Selección chilena puso fin a la gira de amistosos de la fecha FIFA de junio con un triunfo por 2-1 ante la República Democrática del Congo en Orleans, Francia, gracias a dos golazos de Darío Osorio y Matías Sepúlveda.

Tras el cotejo, el técnico interino de la Roja, Nicolás Córdova, habló en conferencia de prensa, donde expresó que: "Congo es un equipo que tiene velocidades muy altas, jugadores que juegan en al Premier, obviamente sabíamos que en algún momento iban a acelerar, partieron rápido. Pudimos contrarrestar y bueno al minuto 10 o 12 pudimos hacer posesiones más largas con un poquito más de profundidad. El partido se emparejó y el segundo tiempo partimos fuertes, hizo el gol Darío y el partido cambió".

"La verdad es que fue un partido parejo, creo que se hicieron buenas cosas e importante que siguen sumando minutos jugadores que están apareciendo. Creo que ya pasó el tema de haber jugado un partido grande como el de Portugal, muchos jugadores ya están mucho más tranquilos. Hoy entró Diego Ulloa, que es de los que menos minutos había sumado, y se le vio muy activo, (Matías) Sepúlveda también. Hay que seguir evaluando los jugadores que pueden aparecer, nadie está afuera, tratar de sumar gente joven a este proyecto", añadió.

Además, el estratego reveló la posición que le ha costado encontrar variantes: "Hablamos mucho de los centrales, por más que hemos buscado centrales que puedan estar a este nivel, tampoco hay tantos".

También, el DT volvió a afrontar las críticas en su contra: "Tenemos lamentablemente puntos de vista distintos. Vemos cosas desde adentro y ustedes ven cosas distintas de afuera. Es difícil encontrar puntos de unión. No me lo tomo personal. Estoy muy tranquilo, respetando a todas las personas. Hay gente que opina sin saber, hay gente que opina con altura de miras, hay de todo. Estoy muy tranquilo, sin pretender nada de nadie".

"Eso (las críticas) ha sido siempre así, nunca en estos meses una persona me ha dicho alguna falta de respeto en la calle. Me preguntan y trato de responder. La gente sabe que hay que hacer un recambio y un recambio no es de un día para otro", sentenció Córdova.

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