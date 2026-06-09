Chile cerró la fecha FIFA de junio con un ajustado triunfo ante el mundialista Congo

La Selección chilena cerró su gira por Europa con mejores sensaciones. Es que tras caer el sábado por 2-1 ante Portugal en Lisboa, este martes, la Roja derrotó por 2-1 a República Democrática del Congo, que al igual que los lusos, disputará el Mundial 2026.

En un deslucido y trabado partido, el combinado dirigido por Nicolás Córdova se impuso gracias a dos individualidades y genialidades de Darío Osorio y Matías Sepúlveda, mostrando una mejor imagen que la exhibida hace tres días ante los portugueses.

Consignar que el cotejo se iba a disputar originalmente en Cádiz, España. Sin embargo, las autoridades locales no permitieron el partido por el brote de ébola que afecta al país africano, por lo que el encuentro se trasladó a Orleans, Francia y a puertas cerradas.

Para este duelo, el técnico Nicolás Córdova realizó algunos cambios en la oncena respecto a la derrota ante Portugal, donde la gran novedad fue la inclusión de Nils Reichmuth, volante nacido en Suiza, de madre chilena.

La primera parte fue bien pobre por parte ambos elencos y sin emociones. El conjunto nacional no tuvo ningún remate al arco, mientras que el combinado africano apenas tuvo una jugada peligrosa. Llegó a los 36' con un remate de Noah Sadiki, pero el portero Lawrence Vigoroux se estiró para contener el balón y sin dar rebote.

En el complemento, la escuadra criolla mejoró y abrió la cuenta a los 51' con un tremendo golazo de Darío Osorio. El jugador del Midtjylland de Dinamarca sacó un potente remate desde fuera del área para batir al meta Lionel Mpasi. Luego, a los 65', el oriundo de Hijuelas abandonó el campo por problemas físicos.

Después, el cotejo se tornó más trabado debido a los numerosos cambios en ambas selecciones. Sin embargo, a los 85', la Roja aumentó las cifras con otro tremendo golazo, cuando Matías Sepúlveda, quien había ingresado diez minutos antes, ejecutó un tiro libre de manera perfecta a un ángulo imposible. En tanto, a los 88', Joris Kayembe descontó y puso suspenso con un potente zurdazo dentro del área.

Al final, la Selección chilena terminó sufriendo, pero aguantó bien para llevarse un triunfo en esta fecha FIFA de junio. Pocas cosas que rescatar y muchas cosas por corregir para el "Equipo de Todos" pensando en el proceso con miras al Mundial 2030.

(Imágenes: @LaRoja)

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